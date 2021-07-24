Тестирования могут производится и в частных лабораториях/ фото: 4studio.com.ua

Анализ на определение штамма коронавирусной инфекции "Дельта", который был обнаружен на территории Индии, можно сделать в лабораториях двух медицинских учреждений. Об этом сообщает Telegram-канал "Новини.Live".

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в случае наличия специальных реагентов, анализы можно будет сделать в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины, а также ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского" Национальной Академии медицинских наук Украины.

Отмечается, что тестирование подобного рода также могут производится и в частных лабораторных учреждениях в случае, если у них в наличии присутствует специальный прибор секвенатор.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения поставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса. Это позволит не только выявлять больных этим вариантом инфекции, но и ее распространение, анализы позволят отобрать материал, исследовать его.

Кроме того, в столице лабораторно подтвердили 6 первых случаев коронавирусной инфекции штамма "Дельта". эта версия COVID-19 была выявлена у жителей столицы, возрастом от 21 до 73 лет, штамм отличается высоким уровнем заразности.

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