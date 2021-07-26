В Африке начали выпускать собственную "убийцу" коронавируса [ Редактировать ]
В Южно-Африканской Республике выпустили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, произведенной на мощностях страны. Об этом сообщает местная радиостанция EWN.
Препарат был произведен по технологиям компании Johnson&Johnson в городе Гкеберха. В Минздрав поступило более 1,4 миллионов доз вакцины, которые в дальнейшем распределят по центрам иммунизации.
Наше предприятие в городе Гкеберха (бывший Порт-Элизабет - ред.) выпустило свою первую партию вакцины по технологии фармгруппы Johnson & Johnson. Все произведенные 1,45 млн доз вакцины будут распределены на этой неделе между прививочными центрами в различных частях страны.
Отмечается, что завод ежемесячно в течение года собирается выпускать до 25 миллионов доз препарата. Его планируют также экспортировать в другие части африканского континента. Также вскоре в Кейптауне начнется производство вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.
Читайте также, на территории Турции проходит набор 480 добровольцев, с помощью которых будут проходить клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Самые успешные 2 фазы испытаний проходили в университете Эрджиес, который находится в провинции Кайсери.
Кроме того, ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что препараты для иммунизации от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и AstraZeneca. Одна доза препарата Pfizer способна защитить человеческий организм от заражения "Дельтой" на 33%, а AstraZeneca - на 30%.
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