Жизни малыша уже ничего не угрожает Источник: Днепропетровская областная детская больница

В Днепре врачи областной детской больницы на Космической спасли пятилетнего мальчика, в голову которого воткнулся нож. Об этом сообщает "Відкритий".

Ребенок пострадал дома - на него со шкафа упал кухонный нож и вонзился в голову. Вот как прокомментировал этот случай директор областной детской больницы Алексей Власов.

К нам поступил мальчик 5 лет с глубоким ранением головы. Его оперативно прооперировали, достав кусок металла. В данный момент состояние малыша стабильное, его жизни ничего не грозит... Мальчик находится на дальнейшем лечении в нейрохирургическом отделении.

"Информатор Днепр" сообщает, что в полиции подтвердили факт происшествия. Информацию о нем внесли в Единый журнал учета отделения полиции №3, идет проверка.

Напомним, что недавно в Днепре 4-летний мальчик сильно травмировался во время купания в фонтане. Ребенок пошел с семьей на прогулку в местный сквер, а когда родители отвлеклись - залез в фонтан и неудачно упал, напоровшись на часть конструкции. Врачи боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не смогли.