В Днепре нож упал на пятилетнего мальчика и пробил ему череп [ Редактировать ]
Источник: Днепропетровская областная детская больница
В Днепре врачи областной детской больницы на Космической спасли пятилетнего мальчика, в голову которого воткнулся нож. Об этом сообщает "Відкритий".
Ребенок пострадал дома - на него со шкафа упал кухонный нож и вонзился в голову. Вот как прокомментировал этот случай директор областной детской больницы Алексей Власов.
К нам поступил мальчик 5 лет с глубоким ранением головы. Его оперативно прооперировали, достав кусок металла. В данный момент состояние малыша стабильное, его жизни ничего не грозит... Мальчик находится на дальнейшем лечении в нейрохирургическом отделении.
"Информатор Днепр" сообщает, что в полиции подтвердили факт происшествия. Информацию о нем внесли в Единый журнал учета отделения полиции №3, идет проверка.
Напомним, что недавно в Днепре 4-летний мальчик сильно травмировался во время купания в фонтане. Ребенок пошел с семьей на прогулку в местный сквер, а когда родители отвлеклись - залез в фонтан и неудачно упал, напоровшись на часть конструкции. Врачи боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не смогли.
по теме
І йому вже зробили дві операції. У дитини - наскрізне вогнепальне поранення, ураження - тяжкі: постраждали внутрішні органи та хребет
У хлопчика наскрізне вогнепальне поранення спини. Скривавлену дитину напередодні привезли в ось цю лікарню Новограда-Волинського - і одразу відправили в операційну
Наскрізне вогнепальне поранення спини. Такий попередній діагноз поставили дев'ятирічному Данилу Назаруку медики лікарні Новограда-Волинського
Сьогодні роковини Скнилівської трагедії. 19 років тому на військовому аеродромі біля Львова сталася катастрофа, яку назвали наймасштабнішою, з тих, що будь-коли траплялися під час авіашоу
Родные уверены, что мальчика можно было спасти, если бы службы спасения отреагировали оперативно