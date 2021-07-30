В Кропивницком начали прививать от COVID-19 в автобусах. На прививки приглашают жителей Завадовки и Савиновки. Об этом сообщает пресс-службу городского совета.

С 9:00 до 12:00 медики будут ждать желающих вакцинироваться на конечной остановке маршрута №8.

А с 12:00 до 15:00 мобильный пункт вакцинации будет работать на улице Котового.

В субботу с 9:00 до 12:00 будут прививать жителей старой Балашовки, возле магазина "Дельта". Параллельно, в то же время пункт вакцинации будет работать на Кущевке по улице Водопьянова возле 30-й школы.

Прививки будут делать в автобусе, который будет стоять на месте.

Ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.

Также мы писали об отмене масочного режима в Украине. Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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