В Кропивницком начали прививать от COVID в автобусах [ Редактировать ]
В Кропивницком начали прививать от COVID-19 в автобусах. На прививки приглашают жителей Завадовки и Савиновки. Об этом сообщает пресс-службу городского совета.
С 9:00 до 12:00 медики будут ждать желающих вакцинироваться на конечной остановке маршрута №8.
А с 12:00 до 15:00 мобильный пункт вакцинации будет работать на улице Котового.
В субботу с 9:00 до 12:00 будут прививать жителей старой Балашовки, возле магазина "Дельта". Параллельно, в то же время пункт вакцинации будет работать на Кущевке по улице Водопьянова возле 30-й школы.
Прививки будут делать в автобусе, который будет стоять на месте.
Ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.
Также мы писали об отмене масочного режима в Украине. Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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