В Украине детей начали вакцинировать от COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине стартовала COVID-вакцинация детей от 12 до 16 лет. В Черновицкой области пять детей в возрасте от 13 до 16 лет уже получили первые дозы вакцины препаратом BioNTech Pfizer.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
Отмечается, что среди причин, по которым родители решили привить детей -выезд ребенка на учебу за границу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут усложнить протекание инфекции.
Как известно, Министерство здравоохранения Украины недавно позволило иммунизировать детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.
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