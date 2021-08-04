В Украине стартовала COVID-вакцинация детей от 12 до 16 лет. В Черновицкой области пять детей в возрасте от 13 до 16 лет уже получили первые дозы вакцины препаратом BioNTech Pfizer.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

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Отмечается, что среди причин, по которым родители решили привить детей -выезд ребенка на учебу за границу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут усложнить протекание инфекции.

Как известно, Министерство здравоохранения Украины недавно позволило иммунизировать детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

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