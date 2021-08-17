Українська Православна Церква відзначила сьому річницю інтронізації Блаженнішого Митрополита Онуфрія на кафедру Київських Митрополитів. З цієї нагоди на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври відбулися святкові урочистості. Привітати Блаженнішого з'їхалися єпископи та прихожани з усієї України.

Сотні вірян зібралися на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври. Аби привітати предстоятеля Української Православної Церкви люди громадяться біля входу. У день інтронізації Предстоятель очолив божественну літургію.

Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви:

Мы пережили таких нестандартных необычных ситуаций, которые складывались по Божью попущению по Божью промышлению и я сегодня благодарю за то, что Господь был терпелив ко мне грешному и ко всем нам за то, что Господь помогал нам в трудные минуты.

Митрополит Онуфрій очолив Українську Православну Церкву у 2014 році. Блаженніший став наступником митрополита Володимира, який керував церквою понад двадцять років.

Митрополит Антоній(Паканич), керівник справ Української православної церкви:

Блаженніший завжди закликає нас зберігати єдність За ці сім років не простих років нашого існування Церква наша збільшується. за ці сім років блаженніший очолив 37 єпископських хіротоній, крім того кількість парафій збільшилась на 466.

За роки правління Митрополит Онуфрій став прикладом того, як потрібно боротися за єдність та віру у вкрай важкі часи.

Как человек он очень важен в нашей стране потому что его слова слушают тысячи.

Многие, многие лета нашему Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию в эти тяжелые времена, чтобы Господь и Матерь Господняя его поддерживали духовно и телесно.

З нагоди ювілею Українська Православна Церква поповнилася трьома новими митрополитами і чотирма архієпископами.