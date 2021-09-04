В Украину ввезут партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Оружие приедет в Украину до конца 2021 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина также может договориться с Соединенными Штатами о поставке других видов летального и нелетального оружия.

Отмечается, что детали сделки в настоящее время не разглашаются. В Украину ожидается визит главы оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки.

Читайте также, глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе брифинга с немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине заявил о том, что отказ поставлять Украине вооружение может обернуться новыми актами агрессии со стороны России. Германия останется самым большим двусторонним партнером и донором для Украины.

Кроме того, новая администрация Соединенных Штатов Америки готова развивать экономическую и военную поддержку Украины, в том числе - и предоставить Украине летальное оружие. Стороны, в частности, обсудили противодействие гибридным угрозам и дезинформации.

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