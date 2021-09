В городе Лейкленд, который находится в американском штате Флорида бывший снайпер морской пехоты расстрелял четырех человек, среди которых, маленький ребенок. Об этом сообщает издание The Hill.

Сотрудники полиции, после прибытия на место происшествия, обнаружили горящий автомобиль и бежавшего в дом мужчину в камуфляже. После этого злоумышленник сделал еще несколько выстрелов. Сотрудники полиции нашли в доме 11-летнюю девочку, изрешеченную пулями (7 огнестрельных ранений), а также 2 женщин и 2 мужчин, которые получили смертельные ранения. Также погиб и 3-месячный малыш.

Отмечается, что пострадавшая выжившая девочка была экстренно госпитализирована. Известно, что нападавший сдался полиции. Убийцей оказался бывший снайпер морской пехоты США, который служил Ираке и Афганистане. До происшествия он работал охранником в одной из церквей.

