В городе Лейкленд, который находится в американском штате Флорида бывший снайпер морской пехоты расстрелял четырех человек, среди которых, маленький ребенок. Об этом сообщает издание The Hill.

Сотрудники полиции, после прибытия на место происшествия, обнаружили горящий автомобиль и бежавшего в дом мужчину в камуфляже. После этого злоумышленник сделал еще несколько выстрелов. Сотрудники полиции нашли в доме 11-летнюю девочку, изрешеченную пулями (7 огнестрельных ранений), а также 2 женщин и 2 мужчин, которые получили смертельные ранения. Также погиб и 3-месячный малыш.

Отмечается, что пострадавшая выжившая девочка была экстренно госпитализирована. Известно, что нападавший сдался полиции. Убийцей оказался бывший снайпер морской пехоты США, который служил Ираке и Афганистане. До происшествия он работал охранником в одной из церквей.

More photos from the scene of the quadruple homicide in #Lakeland https://t.co/D6DOaLLc7u pic.twitter.com/KNuIIqNhXh — Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) September 5, 2021

Читайте также, в самом центре столицы США Вашингтона двое неизвестных мужчин открыли огонь возле одного из ресторанов. В результате происшествия есть пострадавшие, в общей сложности прозвучало 20-30 выстрелов, в настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками подозреваемых.

Кроме того, в американском городе Арвада, который находится в штате Колорадо, мужчина, в результате стрельбы, убил сотрудника полиции. После того как на место происшествия прибыли коллеги убитого копа, стрелок был немедленно ликвидирован.

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