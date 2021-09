В городах на территории Франции почти 3 тысячи медработников были отстранены от работы в связи с отсутствием у них прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает новостное агенство BBC.

В стране вступил в силу закон, который предполагает обязательную вакцинацию для всех сотрудников медицинской сферы Франции, а также пожарных и сотрудников домов престарелых. Известно, что отстранение врачей от работы является временной и вынужденной мерой.

Отмечается, что большое количество представителей этих профессий дали свое согласие на иммунизацию. Также часть городов страны захлестнула волна протестов. В городе Ницца на демонстрацию вышли 450 непривитых от COVID сотрудников одной больницы.

NOT ON BBC NEWS 🇫🇷 Nationwide rallies took place all over #France today in front of hospitals. Nurses, caregivers, and doctors all over the country are losing their job for not taking the experimental #COVID gene therapy. pic.twitter.com/9Riw9M3FOU