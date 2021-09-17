В городах на территории Франции почти 3 тысячи медработников были отстранены от работы в связи с отсутствием у них прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает новостное агенство BBC.

В стране вступил в силу закон, который предполагает обязательную вакцинацию для всех сотрудников медицинской сферы Франции, а также пожарных и сотрудников домов престарелых. Известно, что отстранение врачей от работы является временной и вынужденной мерой.

Отмечается, что большое количество представителей этих профессий дали свое согласие на иммунизацию. Также часть городов страны захлестнула волна протестов. В городе Ницца на демонстрацию вышли 450 непривитых от COVID сотрудников одной больницы.

NOT ON BBC NEWS 🇫🇷 Nationwide rallies took place all over #France today in front of hospitals. Nurses, caregivers, and doctors all over the country are losing their job for not taking the experimental #COVID gene therapy. pic.twitter.com/9Riw9M3FOU — Anti Lockdown Federation (GLOBAL) (@TorturousTimes) September 16, 2021

Читайте также, президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что в стране могут отменить COVID-паспорта для посещения заведений. Как только условия в области здравоохранения позволят, пропуска в некоторых регионах страны могут быть частично отменены.

Кроме того, во Франции ввели обязательные санитарные пропуска для посещения почти всех общественных мест. Санитарный пропуск стал обязательным для всех посетителей баров, ресторанов, зрителей в кинотеатрах, пациентов в больнице и пассажиров на транспорте.

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