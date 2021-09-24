В Киеве составили список претендентов на получение персональной стипендии для одаренных детей Киевского горсовета. За такое решение проголосовали столичные депутаты, сообщает официальный портал Киева.

Ежемесячно 100 лучших школьников украинской столицы будут получать стипендию в размере 1000 грн.

Стипендиатами будут становиться победители и призеры международных, всеукраинских и городских предметных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных турниров и т. д.

Стипендии Киевского горсовета ежегодно назначают с 2012 года. Ранее она составляла 300 грн, но теперь ее размер вырос до тысячи.

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Напомним, что украинские школьники с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад получают стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц.

Ежемесячную стипендию в размере 10 тыс. грн получают 270 выпускников школ, которые лучше всех сдали ВНО. В каждой области будут выбраны по 10 лучших учеников. Также стипендии выделяются 125 победителям ученических олимпиад. Победители будут получать:

всеукраинских олимпиад (85) - по 20 тыс. грн в месяц;

международных олимпиад (40) - по 100 тыс. грн.

Все стипендии выплачиваются в течение одного года, начиная с 1 сентября.

Как сообщали "Подробности", Кабмин анонсировал увеличение стипендий для студентов: