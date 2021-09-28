Нова туристична подорож у космос відбудеться 12 жовтня, заявили у приватній аерокосмічній компанії Blue Origin, що належить Джефу Безосу. Ракета стартуватиме з пускового майданчика у Західному Техасі. На борту - перебуватимуть чотири астронавти. Серед них - колишній інженер НАСА та спеціаліст у сфері медико-біологічних наук і охорони здоров'я. Імена двох інших астронавтів назвуть згодом.

Нагадаю, у липні американський бізнесмен Джефф Безос вперше вилетів у космос на борту ракетного корабля, який належить його компанії. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат і вісімдесяти дворічна авіаторка.