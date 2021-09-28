Космічна компанія Джефа Безоса відправить на орбіту нових туристів [ Редактировать ]
Нова туристична подорож у космос відбудеться 12 жовтня, заявили у приватній аерокосмічній компанії Blue Origin, що належить Джефу Безосу. Ракета стартуватиме з пускового майданчика у Західному Техасі. На борту - перебуватимуть чотири астронавти. Серед них - колишній інженер НАСА та спеціаліст у сфері медико-біологічних наук і охорони здоров'я. Імена двох інших астронавтів назвуть згодом.
Нагадаю, у липні американський бізнесмен Джефф Безос вперше вилетів у космос на борту ракетного корабля, який належить його компанії. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат і вісімдесяти дворічна авіаторка.
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На борту - перебуватимуть чотири астронавти. Серед них - колишній інженер НАСА та спеціаліст у сфері медико-біологічних наук і охорони здоров'я.
Десятки мільйонів доларів - за один політ. Світові товстосуми змагаються за можливість відправити туристів у космос.
Уперше екіпаж корабля повністю складається з цивільних. Квитки для космічних туристів сплатив мільярдер.
Перших туристів відправила на орбіту компанія Спейс Ікс Ілона Маска. На кораблі четверо пасажирів, і жодного професійного астронавта. На орбіті землі туристична місія проведе три дні.
На борту - четверо цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них медик, ветеран військово-повітряних сил США, підприємець і бізнесмен, який оплатив місію.