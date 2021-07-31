Звезда TikTok с 1,7 млн подписчиков попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого большого женского рта в мире, сообщает New York Post.

31-летняя Саманта Рамсделл из штата Коннектикут (США) активно эксплуатирует свою уникальную внешность. Благодаря тому, что ее рот открывается на 9,52 см, ее ролики регулярно становятся вирусными в соцсети.

Изначально Саманта завела аккаунты в социальных сетях, чтобы публиковать видеоролики, в которых она могла бы демонстрировать свои актерские навыки. Женщина и не подозревала, что рот привлечет такое внимание.

Теперь на потеху публики и ради просмотров и лайков девушка демонстрируют, как она ест различные продукты - от бутербродов до зефира, - используя свои огромные челюсти.

Недавно она показала, что может проглотить целое зеленое яблоко или откусить четыре уложенных в стопку чизбургера.

Подписчики уговорили Саманту попробовать попасть в Книгу рекордов Гиннеса. После ряда замеров ей подтвердили, что она уникальна, как женщина с самым большим диаметром открытого рта в мире.

Ранее "Подробности" писал о девушке с самыми длинными ногами из Книги рекордов Гиннесса.