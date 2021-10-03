Цього тижня спалахнув українсько-угорський газовий скандал - усе через підписання угорською стороною нового довгострокового контракту з Газпромом.

Київ і Будапешт дзеркально викликали на "килим" послів. І - обмінялися різкими заявами. Україна наполягає, що дії Угорщини підривають енергетичну безпеку всієї Європи. Наслідками газового контракту Угорщини та Росії - вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди Росії, кажуть - не порушують нічиїх прав. А міністр закордонних справ Угорщини заявив - документ зворотної сили не має. Якщо і переглядатимуть його, то не раніше ніж за 10 років, як це передбачено контрактом.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Я був дійсно здивований, навіть шокований через рішення українського уряду. Газ для будь-якої країни має стратегічне значення. Якщо ми не матимемо газу, то люди не зможуть опалювати будинки та квартири, промисловість зупиниться. Ми співпрацюємо з російськими поставниками газу десятиліттями. Останній контракт тривав з 1997 року до позавчорашнього дня. Нам потрібно було ухвалити нову угоду.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: