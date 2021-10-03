Українсько-угорський скандал спалахнув через угоду з Російським Газпромом [ Редактировать ]
Цього тижня спалахнув українсько-угорський газовий скандал - усе через підписання угорською стороною нового довгострокового контракту з Газпромом.
Київ і Будапешт дзеркально викликали на "килим" послів. І - обмінялися різкими заявами. Україна наполягає, що дії Угорщини підривають енергетичну безпеку всієї Європи. Наслідками газового контракту Угорщини та Росії - вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди Росії, кажуть - не порушують нічиїх прав. А міністр закордонних справ Угорщини заявив - документ зворотної сили не має. Якщо і переглядатимуть його, то не раніше ніж за 10 років, як це передбачено контрактом.
Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:
Я був дійсно здивований, навіть шокований через рішення українського уряду. Газ для будь-якої країни має стратегічне значення. Якщо ми не матимемо газу, то люди не зможуть опалювати будинки та квартири, промисловість зупиниться. Ми співпрацюємо з російськими поставниками газу десятиліттями. Останній контракт тривав з 1997 року до позавчорашнього дня. Нам потрібно було ухвалити нову угоду.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
У відносинах з Угорщиною головне не плутати грішне із праведним: газ - це грішне, а захист національних меншин, дотримання прав угорської громади - це праведне. Ще раз наголошу, що ми готові й прагнемо до повноцінно нормальних стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть інтереси обох країн.
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У відносинах між країнами розгорається новий скандал. І цього разу яблуко розбрату - газ! Угорщина в обхід нашої країни уклала з Росією газовий контракт на 15 років. Відбулося це сьогодні в Будапешті. І за підписаним документом, блакитне паливо Угорщині "Газпром" постачатиме через Сербію та Австрію.
У понеділок Угорщина та Росія підписали новий газовий контракт про постачання палива в обхід України. І вже у п'ятницю вранці українська труба спорожніла. Відзвітував про це Оператор газотранспортної системи України.
При чому нові домовленості набувають чинності вже з першого жовтня.
Наслідками газового контракту Угорщини та Росії вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди в Росії, кажуть - не порушують нічиїх прав. А міністр закордонних справ Угорщини заявив - документ зворотньої сили немає.
Так новий 15-річний контракт між Будапештом та Москвою щодо постачання газу, в обхід української ГТС прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.