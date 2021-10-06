В Полтавской области на Бельском городище археологи раскопали уникальные амфороподобные подвески. Об этом сообщили в Историко-культурном заповеднике Бельск.

Уникальные амфороподобные стеклянные подвески были обнаружены в этом году во время археологических исследований почвенного могильника на Барвинковой горе. Такие украшения здесь встречаются впервые.

После обработки эти артефакты будут представлены в экспозиции музея Бельского городища.

Бельское городище является уникальным археологическим объектом культурного наследия Украины.

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Кроме того, британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна, перевозившего сокровища, нынешняя стоимость которых составляет приблизительно 10 миллионов долларов.

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