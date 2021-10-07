За словами медиків, її батьки свідомо відмовилися від вакцинації, буцімто за релігійними переконаннями.

В Україні підтвердили випадок поліомієліту. Хворій лише 1 рік і 4 місяці. Дівчинка із села неподалік Рівного. Зростає в родині, де десятеро дітей. Малечу не щеплювали від цієї недуги. За словами медиків, її батьки свідомо відмовилися від вакцинації, буцімто за релігійними переконаннями.

Під час обстеження в родині небезпечний вірус виявили ще в шістьох дітей, але без ускладнень. Нині фахівці проводять епідемічне розслідування, адже поліомієліт - інфекційна хвороба. Її можуть підхопити як невакциновані діти, так і дорослі. Найчастіше через брудні руки, їжу та воду.

Недугу побороли у світі, але не в Україні. Поліовірус вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічу. І ці процеси незворотні. Вберегтися від недуги можна лише завдяки щепленню.

Роман Сафонов, в. о. генерального директора Рівненського центру контролю та профілактики хвороб:

Звернулися за медичною допомогою, тому що дитинка не могла ходити. Лікарі діагностували парез нижніх кінцівок. Не піддавалось лікуванню ця дитина. Провели необхідні дослідження і направили відповідно ці матеріали до референс-лабораторії європейських колег у місті Хельсінкі, які підтвердили факт того, що дитина має дериват вакцинного штаму полівірусу другого типу.

Лілія Зорук, завідувачка Центру відновного лікування для дітей Рівненської обласної дитячої лікарні: