Півторарічна дівчинка захворіла на поліомієліт у Рівному [ Редактировать ]
В Україні підтвердили випадок поліомієліту. Хворій лише 1 рік і 4 місяці. Дівчинка із села неподалік Рівного. Зростає в родині, де десятеро дітей. Малечу не щеплювали від цієї недуги. За словами медиків, її батьки свідомо відмовилися від вакцинації, буцімто за релігійними переконаннями.
Під час обстеження в родині небезпечний вірус виявили ще в шістьох дітей, але без ускладнень. Нині фахівці проводять епідемічне розслідування, адже поліомієліт - інфекційна хвороба. Її можуть підхопити як невакциновані діти, так і дорослі. Найчастіше через брудні руки, їжу та воду.
Недугу побороли у світі, але не в Україні. Поліовірус вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічу. І ці процеси незворотні. Вберегтися від недуги можна лише завдяки щепленню.
Роман Сафонов, в. о. генерального директора Рівненського центру контролю та профілактики хвороб:
Звернулися за медичною допомогою, тому що дитинка не могла ходити. Лікарі діагностували парез нижніх кінцівок. Не піддавалось лікуванню ця дитина. Провели необхідні дослідження і направили відповідно ці матеріали до референс-лабораторії європейських колег у місті Хельсінкі, які підтвердили факт того, що дитина має дериват вакцинного штаму полівірусу другого типу.
Лілія Зорук, завідувачка Центру відновного лікування для дітей Рівненської обласної дитячої лікарні:
Все лікування вона отримала - і поїхали додому зараз. Зараз вона відновлюється амбулаторно, спостерігатись повинна. До нас потім має повернутися на повторний курс лікування. Повністю не виліковується.
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