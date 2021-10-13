МОЗ розширить список професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію [ Редактировать ]
З огляду і на посилення карантину, і на зростання ковідних показників, в уряді сильніше "беруться" за вакцинацію. По-перше, вчителям знову нагадали, що вони мають час до листопада, аби щепитися.
Інакше їх усунуть від роботи без збереження зарплати. А умовою очної роботи школи, ВИШу чи дитсадка є 80 відсотків вакцинованого персоналу.
По-друге, перелік професій, які підпадають під обов'язкову імунізацію, планують розширити. Окрім педагогів та держслужбовців, за повідомленням МОЗу, до списку додадуть соціальних працівників та співробітників державних підприємств. Передусім тих, що мають стратегічне значення. Зазначу, медиків у списку немає.
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Її зможуть отримати ті, хто імунізувався щонайменше вісім місяців тому.
Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні державної комісії. Тож 15 жовтня в області почнуть діяти найсуворіші карантинні обмеження.
На їх думку, третю, так звану бустерну дозу вакцини, слід вводити через місяць після другого щеплення.
241 людина померла від ускладнень. Ушпиталили три з половиною тисячі хворих.
У Великій Британії ревакцинацію проти коронавірусу нині пропонують людям похилого віку та представникам інших груп ризику. Так само і в Сполучених Штатах.
І доки українців вмовляють вакцинуватися хоча б однією дозою, європейцям колотимуть уже третю. Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим "Пфайзером" та "Модерною", так зване "бустерне" щеплення.