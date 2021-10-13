З огляду і на посилення карантину, і на зростання ковідних показників, в уряді сильніше "беруться" за вакцинацію. По-перше, вчителям знову нагадали, що вони мають час до листопада, аби щепитися.

Інакше їх усунуть від роботи без збереження зарплати. А умовою очної роботи школи, ВИШу чи дитсадка є 80 відсотків вакцинованого персоналу.

По-друге, перелік професій, які підпадають під обов'язкову імунізацію, планують розширити. Окрім педагогів та держслужбовців, за повідомленням МОЗу, до списку додадуть соціальних працівників та співробітників державних підприємств. Передусім тих, що мають стратегічне значення. Зазначу, медиків у списку немає.