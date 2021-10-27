С 1 октября все украинские учреждения здравоохранения выдают электронные больничные. Как обещают в Минцифры, теперь пациенту больше не придется тратить свое время на бумажную волокиту, а оформить лист о нетрудоспособности будет проще простого.

"Подробности" расскажут, что собой представляет Е-больничный и как им пользоваться.

Зачем ввели Е-больничные

Государство теряет более 1 млн. гривен в год на оплату необоснованно выданных листков нетрудоспособности.

Соответственно, основной причиной, по которой в Украине вводятся электронные больничные является фальсификация бумажных больничных. Так, теперь больничный лист врач будет подписывать электронной подписью. Это означает, что медработник несет полную ответственность за данные, которые он туда вносит. Попытка их подделать может привести к лишению врача и даже учреждения медицинской лицензии. За этим будут следить сотрудники Фонда социального страхования.

Чиновники считают, что таким образом коррупция в медицине существенно уменьшиться, а для людей Е-больничные станут настоящим спасением, ведь теперь больше не нужно будет стоять в длинных очередях и собирать справки, а значит - это ускорит процесс получения выплат.

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Как это работает

Электронные больничные будут разделяться на две чaсти. Медицинское заключение - это документ после визита к врaчу и обследовaния, в котором содержится ваш диaгноз. Врач создает его в Реестре и заверяет его электронной подписью. Позже вы получите об этом SMS-сообщение.

Затем больничный попадает в Реестр Пенсионного фондa. И там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляются выплаты. Об этом вы также получите сообщение на телефон. Дaнные об оформлении больничного в реестре будут доступны и вaм, и работодaтелю.

Кому выдадут Е-больничный

В электронном больничном могут содержаться такие медзаключения:

болезнь или травма;

уход за больным ребенком;

уход за больным родственником;

уход за ребенком в случае болезни человека, который за этим ребенком ухаживает;

карантин;

обсервация, самоизоляция во время действия карантина, связанного с пандемией коронавируса;

перевод человека на более легкую работу;

лечение в санаторно-курортном учреждении;

ортопедическое протезирование;

беременность и роды.

Как закрывать больничный

Врач указывает прогнозируемую дату окончания больничного. Если пациент выздоравливает на эту дату, то он может не обращаться во второй раз к врачу. Листок нетрудоспособности будет закрыт автоматически.

Если же болезнь продолжается и человек еще не готов приступить к рабочим обязанностям, он может продлить больничный на очередном осмотре у врача.

Безусловно, идея внедрения Е-больничных вместо бумажных очень оправдана. Услуга должна предоставляться украинцам быстро и качественно, а как бонус - сэкономить государству средства. Но как это будет действовать на практике - покажет время.

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