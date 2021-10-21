Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести саммит с 20 самыми богатыми странами мира на следующей неделе. Потребует активизировать пожертвование доз вакцин против коронавируса на юге.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса, страны должны немедленно выполнить свои обязательства касаемо разделения доз.

Как отметил посол ВОЗ Гордон Браун, если самые богатые страны не смогут реализовать пожертвования вакцин - это будет проступком, который "опозорит их".

Также Браун подчеркнул, что организация планирует вакцинировать 40% всего населения Земли до 2022 года, однако ей не хватает 500 млн доз препарата, в то время, как 240 млн доз остаются на Западе неиспользованными.

Ранее мы писали о том, что с 21 октября, в Украине ужесточают правила карантина в связи с распространением коронавируса в стране.

Также мы писали о том, что из-за попадания ряда областей в "красную" зону в них резко подскочили темпы вакцинации. За 19 октября было сделано почти 230 тыс. прививок: одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.

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