Когда речь заходит о топовых смартфонах, то чаще всего упоминаются мобильные процессоры Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos и Huawei Kirin. И как-то все забывают, что есть еще MediaTek. Однако сегодня тайваньский производитель чипов решил громко заявить о себе и попутно покорить флагманский сегмент процессором Dimensity 1200.

Несмотря на доминирование Qualcomm на рынке флагманов, MediaTek является лидером по поставке мобильных процессоров, перевалив отметку в 100 миллионов чипов в IV квартале 2020 года.

Большинство чипов MediaTek используется на бюджетных и средних устройствах. Причем последние пару лет эти процессоры стали довольно производительными и вполне успешно работают на миллионах устройств.

MediaTek Dimensity 1200

В прошлом году MediaTek увидела возможность запустить высокопроизводительную мобильную платформу, которая интегрировала бы подключение 5G, поскольку Qualcomm была больше сосредоточена на внедрении 5G в недорогих и средних ценовых категориях.

Этой платформой была Dimensity 1000+, которая обладала достаточной вычислительной производительностью и позволяла шустро обрабатывать графику для смартфонов среднего и высокого класса в устройствах брендов Oppo, Vivo, Xiaomi, Honor и Realme.

Сегодня MediaTek анонсировала пару новых чипсетов: Dimensity 1200 и Dimensity 1100. Они построены с использованием усовершенствованного 6-нм техпроцесса TSMC, поэтому они более эффективны, чем Dimensity 1000 и 1000+, которые были созданы с использованием 7-нм техпроцесса.

MediaTek Dimensity 1200

Архитектура состоит из высокопроизводительного ядра ARM Cortex-A78, работающего на частоте до 3 ГГц (или 2,6 ГГц для Dimensity 1100), трех ядер Cortex-A78, работающих на частоте до 2,6 ГГц, и четырех маломощные ядра Cortex-A55, работающие на частоте до 2 ГГц.

Графический процессор на обоих чипсетах – ARM Mali-G77, что является довольно странным выбором, поскольку это, по сути, тот же 9-ядерный графический процессор, что и в прошлогоднем Dimensity 1000+. Однако производительность процессора должна быть на 20% выше при снижении энергопотребления на 25%.

Оба набора микросхем Dimensity поддерживают дисплеи с высокой частотой обновления до 168 Гц при разрешении 1080p для Dimensity 1200 и 144 Гц для 1100. Встроенный модем 5G по-прежнему поддерживает только диапазоны частот ниже 6 ГГц, но MediaTek обещает, что он самый быстрый в своем роде.

Другие примечательные особенности включают поддержку сенсоров камеры с разрешением до 200 мегапикселей, захват видео 4K HDR и аппаратное ускорение декодирования видео AV1.

Ожидается, что первые смартфоны с новыми чипсетами Dimensity 1200 и 1100 появятся у Realme в первой половине 2021 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мощнейший процессор Intel установил мировой рекорд скорости. Также в прошлом месяце был анонсирован первый смартфон 2021 года.