В Харькове выписали из больницы одного из пассажиров Infiniti, которая влетела в другой автомобиль на проспекте Гагарина. 20-летний Михаил в момент ДТП сидел на заднем сиденье. Об этом сообщает Newsroom.

Как рассказала сестра пострадавшего молодого человека Мария Кожокина, его выписали из городской больницы скорой и неотложной помощи 16 ноября.

"Мишу выписали, он находится дома. Чувствует себя лучше, однако ему нужна еще реабилитация. Во время выписки мы узнали, что у него останавливалось сердце", – рассказала Мария.

Семья парня хочет провести дополнительное обследование.

20-летний Михаил Баранов провел в больнице 21 день. По словам Марии, к ее брату и его другу приходили следователи. Впрочем, ребята совершенно не помнят момент аварии. Телефон Михаила пропал с места ДТП, его до сих пор не нашли.

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Семья Михаила потратила на его лечение 7 тысяч долларов. Как говорит Мария, платили неофициально, так что сомневается, что можно будет отсудить компенсацию.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Дочь жертвы кровавого ДТП в Харькове просит о помощи.

Также стало известно о состоянии пострадавших, которых госпитализировали с места происшествия. Также смотрите все подробности, которые известны о водителе Infinity.

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