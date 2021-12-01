Підліток вбив трьох та поранив сімох учнів у США [ Редактировать ]
Бійня в американській школі. У невеликому провінційному містечку - підліток із пістолета розстріляв своїх однокласників. Троє дітей - загинули, семеро та вчитель - у лікарні. Стрільця вдалося взяти живим.
Джо Байден, президент США:
Мені повідомили жахливі новини. Моє серце розривається. Я співчуваю всім сім'ям, які переживають горе від втрати рідної людини.
Так відреагував Джо Байден на стрілянину в штаті Мічиган. П'ятнадцятирічний хлопець відкрив вогонь у середній школі міста Окфорд. Убив трьох учнів. Ще семеро і вчитель - поранені.
Жертвами стрільця стали 16-річний хлопець і дві дівчини - чотирнадцяти та 17 років. На відео видно, як школярі зачинялися в аудиторіях, ховалися за партами та намагалися втекти.
У якій послідовності розвивалися події - американські копи ще з'ясовують. Відомо, що підліток узяв пістолет батька. Зброю, найімовірніше, проніс у рюкзаку. І в школі одразу - почав цілити по однолітках.
Майкл Бушард, шериф Окфорда:
На жаль, у нашому містечку сталося справжнє жахіття. І від цього ніхто не застрахований. Однак я запевняю громаду, що ми достеменно дізнаємося всі деталі - як саме та навіщо він це скоїв. Хлопець буде покараний.
Стрілянина тривала приблизно п'ять хвилин. За цей час до школи прибули поліцейські й затримали нападника. Він не чинив опору, хоча одразу заявив про своє право не свідчити без присутності адвоката та батьків.
Майкл МакКейб, заступник шерифа округу Окленд:
Нині хлопець під вартою. Його відвезли до відділку. Він нічого не коментує. Безумовно, це дуже складна ситуація.
Щоб допитати 15-річного підлітка поліцейські повинні отримати дозвіл його батьків. Однак ті наразі його не надають. А через стрілянину в окрузі Окленд до кінця тижня закрили всі школи.
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