В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины еще на год продлила закон о так называемом особом статусе оккупированного Донбасса. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания.

Соответствующее решение поддержал 317 депутатов.

Законопроект предлагает в статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифру "2021" заменить цифрой "2022".

Это позволит создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Законом об особом статусе Украина гарантирует "недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности и наказание лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Также гарантируется свободное использование, изучение и поддержка русского языка в общественной и частной жизни.

В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.

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