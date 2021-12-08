Насколько Pfizer эффективен против "Омикрона": результаты первых тестов [ Редактировать ]
Проведены первые лабораторные исследования для определения эффективность вакцины против штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает Sky News.
Так, тесты проводились вакциной Pfizer в Южной Африке, где были выявлены первые случаи и вспышки мутировавшего вируса.
Выяснилось, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса "Омикрон", чем от первоначального варианта COVID-19.
Профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием, заяил:
Несмотря на то, что его (коронавируса "Омикрон", - ред.) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости.
Кроме того, антитела людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом и получили антитела естественным путем, были значительно более эффективны против "Омикрона". Это позволяет предположить, что бустеры могут принести значительную пользу.
Его способность ускользать от вакцины была в 5-10 раз лучше, чем у Бета-варианта.
Однако отмечается, что исследование не полное. В нем был изучен живой вирус "Омикрон", выращенный в лаборатории, который был протестирован на образцах крови всего 12 вакцинированных людей. Поэтому исследование не может многое сказать нам о том, насколько эффективными будут вакцины против предотвращения инфекции или дальнейшей передачи вируса в реальном мире.
Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, новую партию закупили за средства государственного бюджета, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз.
Кроме того, в Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове, в клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені. Бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримали по дві дози вакцини.
Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені. Бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримали по дві дози вакцини.
Про це заявив мер міста Білл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня в усіх працівників вимагатимуть ковід-документи.
Чернівецька область - у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня - це рішення обласної комісії ТЕБ та НС.
Стримати "Омікрон" не вдається. Його вже виявили на всіх континентах - у більш як сорока державах. Чи є серед них Україна?