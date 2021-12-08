Проведены первые лабораторные исследования для определения эффективность вакцины против штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает Sky News.

Так, тесты проводились вакциной Pfizer в Южной Африке, где были выявлены первые случаи и вспышки мутировавшего вируса.

Выяснилось, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса "Омикрон", чем от первоначального варианта COVID-19.

Профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием, заяил:

Несмотря на то, что его (коронавируса "Омикрон", - ред.) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости.

Кроме того, антитела людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом и получили антитела естественным путем, были значительно более эффективны против "Омикрона". Это позволяет предположить, что бустеры могут принести значительную пользу.

Его способность ускользать от вакцины была в 5-10 раз лучше, чем у Бета-варианта.

Однако отмечается, что исследование не полное. В нем был изучен живой вирус "Омикрон", выращенный в лаборатории, который был протестирован на образцах крови всего 12 вакцинированных людей. Поэтому исследование не может многое сказать нам о том, насколько эффективными будут вакцины против предотвращения инфекции или дальнейшей передачи вируса в реальном мире.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, новую партию закупили за средства государственного бюджета, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз.

Кроме того, в Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове, в клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

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