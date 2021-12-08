В Харькове спасли годовалого малыша, утонувшего в ванной [ Редактировать ]
Источник: Центр общественного здоровья Украины
В Харькове медики спасли годовалого мальчика, утонувшего в ванной. Об этом сообщает областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
О том, что малыш утонул, на телефон "103" сообщила его мать. Женщина рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра "на минутку", а когда вернулась, он лежал там головой вниз.
Уже через четыре минуты бригада ЭМД 902 прибыла на место происшествия и начала реанимационные мероприятия, поскольку ребенок находился в состоянии клинической смерти. Врачи смогли восстановить сердечно-легочную деятельность у ребенка.
Его с мамой забрали в больницу, жизни малыша уже ничего не угрожает.
Напомним, что под Харьковом дерево убило женщину из-за шторма.
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