В Харькове медики спасли годовалого мальчика, утонувшего в ванной. Об этом сообщает областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

О том, что малыш утонул, на телефон "103" сообщила его мать. Женщина рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра "на минутку", а когда вернулась, он лежал там головой вниз.

Уже через четыре минуты бригада ЭМД 902 прибыла на место происшествия и начала реанимационные мероприятия, поскольку ребенок находился в состоянии клинической смерти. Врачи смогли восстановить сердечно-легочную деятельность у ребенка.

Его с мамой забрали в больницу, жизни малыша уже ничего не угрожает.

Напомним, что под Харьковом дерево убило женщину из-за шторма.