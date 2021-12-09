В Киеве эвакуируют посетителей и работников ТРЦ River Mall: что случилось [ Редактировать ]
В Киеве начали эвакуацию людей и работников из торгового центра River Mall. Причины пока неизвестны.
Эвакуация могла быть спровоцирована очередной информацией о минировании, впрочем ни руководство торгового центра, ни полиция пока не предоставили дополнительной информации.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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