Еще одна страна отказалась признавать Тайвань [ Редактировать ]
Источник: AFP
Министерство иностранных дел Никарагуа заявило, что латиноамериканская республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая. Об этом сообщает Reuters.
Правительство Республики Никарагуа заявляет, что признает, что в мире существует только один Китай. Китайская Народная Республика является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.
Разрыв отношений официально был оформлен 9 декабря. Никарагуа было одним из 15 государств, официально признающих независимость Тайваня.
В период первого срока президентства (1985-1990) Даниэля Ортеги Манагуа Никарагуа уже отказывался от официальных отношений с Тайбэем в пользу Пекина. Однако с приходом к власти следующего президента Виолеты де Чаморро страна восстановила отношения.
Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате поражения в гражданской войне туда сбежали националисты из партии "Гоминьдан" во главе с Чан Кайши (1887-1975). В 2005 году в Китае был принят закон о применении военной силы против Тайваня, если власти попробуют провозгласить свою независимость де-юре.
Напомним, что ранее глава тайваньского Минобороны заявил, что Китай планирует вторжение на Тайвань.
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