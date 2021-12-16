Погибли два мальчика и две девочки/ фото: ABC News

В австралийском штате Тасмания сильный ветер перевернул батут, на котором находились дети. Об этом сообщает телеканал BBC.

Инцидент случился во время школьного праздника в городе Девонпорт. Ветер поднял батут в воздух, и дети упали с высоты примерно 10 м. В результате происшествия погибли два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 12 лет. Помимо этого травмы получили 5 детей.

Отмечается, что маленьким пострадавшим детям оказали медицинскую помощь на месте, после чего их отправили в медучреждение с помощью вертолета. Известно, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже назвал эту трагедию немыслимой.

Читайте также, в Беларуси ветром снесло надувные батуты в городе Александрия. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе двое детей, пострадавших оперативно отвезли в больницу, состояние всех пациентов удовлетворительное.

Кроме того, в Днепропетровской области в Кривом Роге произошел серьезный инцидент. В результате опрокидывания батута из-за сильного ветра пострадали 7 человек, 5 из которых - дети, во время сильного порыва ветра надувную горку сорвало и понесло.

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