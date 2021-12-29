Совсем скоро наступит новогодняя ночь и многие украинцы по традиции будут запускать фейерверки. Уже не первый год мир "кричит" о том, что это опасно не только для людей, но и животных. Такие праздничные "взрывы" не на шутку пугают их. Пиротехника также смертельно опасна для птиц, которые в результате шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.

Специалисты коммунальной ветклиники дали советы, как защитить животное от новогодней пиротехники:

во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений;

по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше;

не отпускайте собачку из поводка. Даже если он испугался взрыва – держите его крепко, попробуйте обнять и успокоить;

заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие именно успокаивающие препараты подходят вашему любимцу.

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Одним из важных аттрибутов украшения домашнего очага являются новогодние венки, которые вешают на входную дверь или у камина. Мы собрали для вас варианты, которые можно сделать самостоятельно.

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