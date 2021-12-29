Фейерверки в Новый год: как уберечь домашних животных от последствий [ Редактировать ]
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Совсем скоро наступит новогодняя ночь и многие украинцы по традиции будут запускать фейерверки. Уже не первый год мир "кричит" о том, что это опасно не только для людей, но и животных. Такие праздничные "взрывы" не на шутку пугают их. Пиротехника также смертельно опасна для птиц, которые в результате шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.
Специалисты коммунальной ветклиники дали советы, как защитить животное от новогодней пиротехники:
- во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений;
- по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше;
- не отпускайте собачку из поводка. Даже если он испугался взрыва – держите его крепко, попробуйте обнять и успокоить;
- заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие именно успокаивающие препараты подходят вашему любимцу.
Ранее мы писали о том, что в Греции на Новый год запретили музыку.
Одним из важных аттрибутов украшения домашнего очага являются новогодние венки, которые вешают на входную дверь или у камина. Мы собрали для вас варианты, которые можно сделать самостоятельно.
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Кроме того, не стоит забывать про главную красавицу праздника - елку. Смотрите, как красиво ее украсить.
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