В Греции на Новый год запретили музыку [ Редактировать ]
В Греции запретили музыку на коммерческих площадках во время празднования Нового года. Ввели новые ограничения из-за стремительного роста заболеваемости "Омикроном". Об этом сообщает AP.
Ожидалось, что ограничения вступят в силу с 3 января, но теперь они начнут действовать уже с 30 декабря.
28 декабря ежедневное число заражений возросло до 22 тысяч, учитываю то, что это дважды больше за антирекорд, который был зафиксирован накануне.
По словам министра здравоохранения Таноса Плевриса, в Греции новый штамм коронавируса "Омикрон" стал доминирующим.
Среди новых карантинных ограничений:
- обязательный масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте;
- изменение расписания и дополнительный приказ касаемо дистанционной работы для госслужащих;
- развлекательные заведения будут закрываться в полночь. В то же время им разрешат работать до 02:00 на Новый год.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли усиливать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за штамма "Омикрон". Любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.
Кроме того, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.
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