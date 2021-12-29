В Греции запретили музыку на коммерческих площадках во время празднования Нового года. Ввели новые ограничения из-за стремительного роста заболеваемости "Омикроном". Об этом сообщает AP.

Ожидалось, что ограничения вступят в силу с 3 января, но теперь они начнут действовать уже с 30 декабря.

28 декабря ежедневное число заражений возросло до 22 тысяч, учитываю то, что это дважды больше за антирекорд, который был зафиксирован накануне.

По словам министра здравоохранения Таноса Плевриса, в Греции новый штамм коронавируса "Омикрон" стал доминирующим.

Среди новых карантинных ограничений:

обязательный масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте;

изменение расписания и дополнительный приказ касаемо дистанционной работы для госслужащих;

развлекательные заведения будут закрываться в полночь. В то же время им разрешат работать до 02:00 на Новый год.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли усиливать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за штамма "Омикрон". Любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

Кроме того, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.

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