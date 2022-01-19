В Одессе рейсовый автобус с пассажирами снес дерево и влетел в автосалон (видео) [ Редактировать ]
Источник: Думская
В Одессе водитель рейсового автобуса "Гюнсел" с пассажирами на борту протаранил четыре автомобиля, снес дерево и влетел в салон Harley Davidson. Об этом сообщает "Думская".
Авария произошла на Молдаванке против дома на Разумовской, 19. Автобус протаранил автомобили Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo. Движение по улице затруднено.
Очевидцы происшествия сообщили, что водитель, скорее всего, потерял сознание. Медики подтвердили, что у водителя случился инсульт, он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Есть пострадавшие среди пассажиров, на месте работают медики.
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