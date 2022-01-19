Авария на Молдаванке в Одессе Источник: Думская

В Одессе водитель рейсового автобуса "Гюнсел" с пассажирами на борту протаранил четыре автомобиля, снес дерево и влетел в салон Harley Davidson. Об этом сообщает "Думская".

Авария произошла на Молдаванке против дома на Разумовской, 19. Автобус протаранил автомобили Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo. Движение по улице затруднено.

Очевидцы происшествия сообщили, что водитель, скорее всего, потерял сознание. Медики подтвердили, что у водителя случился инсульт, он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Есть пострадавшие среди пассажиров, на месте работают медики.

Ранее "Подробности" сообщали, что под Кропивницким перевернулся и улетел в кювет рейсовый автобус в Польшу.