В четверг, 27 января, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Президент страны Владимир Зеленский отреагировал на ЧП, сообщается в его Telegram.

Утром есть ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизни раненых борются врачи. Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных.

Он напомнил, что убийца уже задержан.

Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время.

Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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