В Херсонской области приняли решение продлить режим дистанционного обучения для учеников с 1 по 11 классы. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Таким образом, с учетом сложной эпидемической ситуации дистанционная форма обучения для учеников 1 - 11 классов заведений общего среднего образования области всех форм собственности продлена до 14 февраля.

Отмечается, что под запретом до середины месяцев остается и посещение заведений внешкольного образования всех форм собственности, а также проведение в школах родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, групповых экскурсий и поездок.

Читайте также, в Харьковской области учащихся школ приняли решение отправить на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемических показателей в регионе. Территориальные общины области будут самостоятельно принимать решения на основании текущих эпидемиологических показателей.\

Кроме того, учеников старших и младших классов в школах Херсонской области переводят на дистанционное обучение. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в области, такое решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в области.

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