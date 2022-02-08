В городе Львов киберспециалисты Службы Безопасности Украины "накрыли" ботоферму, которая занималась уведомлениями в интернете о минировании различных объектов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным правоохранителей, к противоправной деятельности причастны три жителя Львова. Двое злоумышленников оборудовали свое жилье под нужды "ботоферм", а третий обеспечивал их техническое обслуживание.

Отмечается, что злоумышленники распространяли в социальных сетях неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры. В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили и изъяли два комплекта GSM-шлюзов, 3 тысячи сим-карт мобильных операторов, ноутбуки.

Читайте также, в Одессе неизвестные бандиты звонили правоохранителям и сообщили о минировании всех школ и торгово-развлекательных центров. Уточняется, что после этого на месте будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.

Кроме того, столичным правоохранителям поступил звонок о минировании всех учреждений среднего образования. В настоящее время проводится проверка для выявления каких-либо взрывчатых веществ, продолжается проверка. Сейчас это вся информация.

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