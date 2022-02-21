Под Киевом подполковник полиции пытался продать 1,3 кг амфетамина [ Редактировать ]
Источник: Киевская городская прокуратура
В Киевской области задержан подполковник полиции из Белой Церкви, который пытался продать 1,3 кг амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, подполковник полиции, старший оперуполномоченный по особым поручениям Белоцерковского отделения полиции в Киевской области с декабря 2021 года наладил механизм сбыта психотропного вещества - амфетамина.
Правоохранитель, получая от поставщиков психотропные вещества, лично производил их сбыт среди наркозависимых.
Правоохранителями произвели несколько оперативных закупок психотропного вещества весом около 500 граммов.
Подполковник полиции был задержан при очередной попытке сбыта более 800 граммов амфетамина.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и в автомобиле, принадлежащем "оборотню в погонах", в ходе которых зафиксированы сведения, подтверждающие незаконную деятельность.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 307 УК Украины.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, привлеченные правоохранителем к осуществлению противоправной деятельности.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Киевом полиция "накрыла" подпольное производство наркотиков.
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