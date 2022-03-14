Для вывоза более 10 тыс. евро понадобятся документы Источник: НБУ

Национальный банк Украины вернул требование о предоставлении подтверждающих документов при вывозе за границу валютных ценностей на сумму свыше 10 тысяч евро в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов было принято с целью предотвращения выведения капитала за границу, учитывая коммуникации с соответствующими органами госвласти.

Теперь граждане вновь должны предоставлять подтвердительные документы от банков о происхождении этих средств. В частности, документы о снятии наличных с собственных счетов.

В НБУ напомнили, что граждане должны были декларировать валюту стоимостью выше 10 тыс. евро при вывозе ее за границу.

Ранее Нацбанк на время военного положения отменил требование о предоставлении документов о снятии наличных со счетов и покупке банковских металлов при пересечении границы с валютными ценностями стоимостью свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Напомним, что НБУ рекомендует не везти наличную гривну за границу.