НБУ запретил вывозить за границу без документов более 10 тысяч евро [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Национальный банк Украины вернул требование о предоставлении подтверждающих документов при вывозе за границу валютных ценностей на сумму свыше 10 тысяч евро в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов было принято с целью предотвращения выведения капитала за границу, учитывая коммуникации с соответствующими органами госвласти.
Теперь граждане вновь должны предоставлять подтвердительные документы от банков о происхождении этих средств. В частности, документы о снятии наличных с собственных счетов.
В НБУ напомнили, что граждане должны были декларировать валюту стоимостью выше 10 тыс. евро при вывозе ее за границу.
Ранее Нацбанк на время военного положения отменил требование о предоставлении документов о снятии наличных со счетов и покупке банковских металлов при пересечении границы с валютными ценностями стоимостью свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте).
Напомним, что НБУ рекомендует не везти наличную гривну за границу.
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