Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Для виконання встановлених планів з постачання "живої сили", з 20 квітня в ОРДЛО призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів". Наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників".

Єдина альтернатива примусовій мобілізації - виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я).

Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тисяч рублів, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" - від 75 тисяч рублів.

Нагадаємо, що в окупованому Ізюмі на Харківщині росія почала примусову мобілізацію.