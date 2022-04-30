В ОРДЛО скасували медогляд для "призовників", беруть навіть інвалідів [ Редагувати ]
Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Для виконання встановлених планів з постачання "живої сили", з 20 квітня в ОРДЛО призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів". Наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.
Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.
З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників".
Єдина альтернатива примусовій мобілізації - виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я).
Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тисяч рублів, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" - від 75 тисяч рублів.
Нагадаємо, що в окупованому Ізюмі на Харківщині росія почала примусову мобілізацію.
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