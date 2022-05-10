Посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У вівторок, 10 травня, дипломатичне представництво Німеччини відновило свою роботу в Києві.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
"Сьогодні ми, перебуваючи тут, знову відкриваємо наше посольство в Києві. Спочатку це буде обмежена діяльність. Але я рада, що Анка Фельдгузен (посол Німеччини в Україні - ред.) буде далі працювати у вашому місті", - розповіла голова німецього МЗС.
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