Бійці окремого загону спеціального призначення "Любарт" Сил спеціальних операцій повернулися до Луцька. Частина військових підрозділу приїхали на ротацію. Вони більше місця виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку. Зустрічали захисників символічно - біля Луцького замку. Як це було бачили наші кореспонденти.

Оплески, сльози та обійми - так волинських спецпризначенців зустрічають після виконання бойових завдань. У пані Мирослави служать двоє синів.

Мирослава, мати бійців:

Во один, а тут другий. І ще чоловік. Чекала, стільки довго не було дітей, переживала.

Брати на позивні "Пікассо"та "Шаман" - добровольці.

Добровольцями пішли, призвалися і звичайними бійцями захищаємо нашу Батьківщину.

Зустріти воїнів Збройних Сил України прийшли їхні рідні та друзі.

Це моя племінниця мені подарувала.

Спочатку, розповідають брати, вони пліч-о-пліч захищали Україну, потім виконували бойові завдання в різних підрозділах загону.

Позивний "Пікассо", боєць ОЗСП:

Поки що все. Зробили свою задачу, все, що від нас вимагалося. Попали на Волинь, то ніби й нікуди не їхали - відчули атмосферу дому, атмосферу любові.

Позивний "Шаман", боєць ОЗСП:

Ми всі повернулися в повному складі - це саме головне.

У стінах Луцького замку відбулось урочисте шикування бійців.

Хочу подякувати вам за службу. Слава Україні! Героям слава!

Командир загону спецпризначення "Любарт" Вадим Крикун розповідає: окремий підрозділ Сил спеціальних операцій служив у Запорізькій області. Попри те, що деякі військові були поранені у боях, завдання командування військові виконали.

Вадим Крикун, командир ОЗСП "Любарт" ССО:

Багато ще роботи попереду, я вам скажу так. Особовий склад показав себе достойно. Досвідчені поділилися досвідом, ті, хто менш досвідчений - навчилися багато чого. Війна, звичайно, зовсім інша, де артилерія й авіація - це як добрий день. Але нічого страшного. Ми справляємося. Українська армія сильна, наші бійці сильні.

Найближчими днями захисники відпочиватимуть. Далі - перебуватимуть на ротації на Волині. Цей час використають для посилених тренувань. А щойно буде наказ - знову поїдуть на передову.