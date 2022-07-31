Загін спецпризначення "Любарт" повернувся до Луцька [ Редагувати ]
Бійці окремого загону спеціального призначення "Любарт" Сил спеціальних операцій повернулися до Луцька. Частина військових підрозділу приїхали на ротацію. Вони більше місця виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку. Зустрічали захисників символічно - біля Луцького замку. Як це було бачили наші кореспонденти.
Оплески, сльози та обійми - так волинських спецпризначенців зустрічають після виконання бойових завдань. У пані Мирослави служать двоє синів.
Мирослава, мати бійців:
Во один, а тут другий. І ще чоловік. Чекала, стільки довго не було дітей, переживала.
Брати на позивні "Пікассо"та "Шаман" - добровольці.
Добровольцями пішли, призвалися і звичайними бійцями захищаємо нашу Батьківщину.
Зустріти воїнів Збройних Сил України прийшли їхні рідні та друзі.
Це моя племінниця мені подарувала.
Спочатку, розповідають брати, вони пліч-о-пліч захищали Україну, потім виконували бойові завдання в різних підрозділах загону.
Позивний "Пікассо", боєць ОЗСП:
Поки що все. Зробили свою задачу, все, що від нас вимагалося. Попали на Волинь, то ніби й нікуди не їхали - відчули атмосферу дому, атмосферу любові.
Позивний "Шаман", боєць ОЗСП:
Ми всі повернулися в повному складі - це саме головне.
У стінах Луцького замку відбулось урочисте шикування бійців.
Хочу подякувати вам за службу. Слава Україні! Героям слава!
Командир загону спецпризначення "Любарт" Вадим Крикун розповідає: окремий підрозділ Сил спеціальних операцій служив у Запорізькій області. Попри те, що деякі військові були поранені у боях, завдання командування військові виконали.
Вадим Крикун, командир ОЗСП "Любарт" ССО:
Багато ще роботи попереду, я вам скажу так. Особовий склад показав себе достойно. Досвідчені поділилися досвідом, ті, хто менш досвідчений - навчилися багато чого. Війна, звичайно, зовсім інша, де артилерія й авіація - це як добрий день. Але нічого страшного. Ми справляємося. Українська армія сильна, наші бійці сильні.
Найближчими днями захисники відпочиватимуть. Далі - перебуватимуть на ротації на Волині. Цей час використають для посилених тренувань. А щойно буде наказ - знову поїдуть на передову.
Бойові завдання згідно бойового розпорядження. Якщо буде розпорядження наваляти - наваляємо. Валяли й будемо валяти!
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Після таких "постояльців" та артобстрілів, які пережила Мала Рогань, від будинку пані Галини практично нічого не лишилося.
Це центр з питань воєнно-політичних конфліктів. Там кажуть, уважно стежать за ситуацією на півдні, бо вона на цей час - непередбачувана. І зараз ЗСУ дуже близькі до того, аби відвоювати Херсон.
До позицій ворога - менше кілометра. А тому наші захисники використовують зброю різних зразків та епох, щоб відповідати на ворожі провокації. Є в арсеналі, зокрема, й протитанкові комплекси, що передали союзники.
Тарас "Байрактар" у добірці має 26 патріотичних творів. І далі буде ще. Бо музикант тільки розпочинає своє турне містами України. Хіти чула Олена Мендалюк.
Моменти були, думаєш ну це вже все, але потім обстріл проходить остання касета граду розривається десь за 20 метрів від тебе і якась невидима сила, молитва щира оберігає. Перемога буде обов'язково за нами. Моліться за нас.