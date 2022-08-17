Командирам дозволили посвідчувати заповіти військовослужбовців [ Редагувати ]
Кабінет міністрів дозволив командирам військовослужбовців посвідчувати їхні заповіти. Відповідну постанову прийняв Кабмін, повідомляє Міністерство юстиції.
В умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки i оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, зможуть не тільки нотаріуси.
Таке право отримали також командири (начальники) цих формувань (органів) та інші уповноважені таким командиром (начальником) особи.
Після посвідчення відповідні уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генштаб ЗСУ, Міноборони або відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Мін'юсту чи його територіального органу для його реєстрації нотаріусами у Спадковому реєстрі.
Мін'юст має зареєструвати заповіт військовослужбовців у Спадковому реєстрі впродовж двох робочих днів.
Постанова стосується військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів та цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки i оборони.
Нагадаємо, що Рада підтримала пропозицію президента Зеленського щодо продовження воєнного стану до 21 листопада.
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