Кабінет міністрів дозволив командирам військовослужбовців посвідчувати їхні заповіти. Відповідну постанову прийняв Кабмін, повідомляє Міністерство юстиції.

В умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки i оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, зможуть не тільки нотаріуси. Таке право отримали також командири (начальники) цих формувань (органів) та інші уповноважені таким командиром (начальником) особи.

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Після посвідчення відповідні уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генштаб ЗСУ, Міноборони або відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Мін'юсту чи його територіального органу для його реєстрації нотаріусами у Спадковому реєстрі.

Мін'юст має зареєструвати заповіт військовослужбовців у Спадковому реєстрі впродовж двох робочих днів.

Постанова стосується військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів та цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки i оборони.

Нагадаємо, що Рада підтримала пропозицію президента Зеленського щодо продовження воєнного стану до 21 листопада.