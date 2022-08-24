На Київщині хірурги під час операції забули в тілі дитини шматок тканини [ Редагувати ]
На Київщині лікарі після проведення операції залишили сторонній предмет в тілі 7-річної дитини. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
За даними слідства, хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень області провели оперативне втручання. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття.
Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит", де йому провели повторну операцію, під час якої медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок тканини, залишений після попередньої операції.
Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини вказаної події. Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в київській області.
Горе-хірургу загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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