На Київщині лікарі після проведення операції залишили сторонній предмет в тілі 7-річної дитини. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

За даними слідства, хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень області провели оперативне втручання. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття.

Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит", де йому провели повторну операцію, під час якої медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок тканини, залишений після попередньої операції.

Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини вказаної події. Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в київській області.

Горе-хірургу загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.