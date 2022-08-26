Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Литва закупить для українських бійців 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate. Для цього литовці зібрали понад 1 млн євро.
Об этом сообщает Ouest France.
"Компания Moderna считает, что вакцина Comirnaty против COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные компанией Moderna в период с 2010 по 2016 год и охватывающие основную технологию Moderna по производству мессенджерной РНК", - говорится в заявлении компании.
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