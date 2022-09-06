Найближчими тижнями до Сомалі буде доставлено 28,6 тисячі тонн пшениці з України.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Україна продовжує рятувати світ своїм зерном", - заявив президент.

За його словами, майже 30 тисяч тонн української пшениці прибуде до Сомалі у найближчі тижні. Раніше ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року. Причиною цього називали війну рф проти України.