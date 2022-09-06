Зеленський анонсував прибуття майже 30 тисяч тонн пшениці до Сомалі [ Редагувати ]
Найближчими тижнями до Сомалі буде доставлено 28,6 тисячі тонн пшениці з України.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Україна продовжує рятувати світ своїм зерном", - заявив президент.
За його словами, майже 30 тисяч тонн української пшениці прибуде до Сомалі у найближчі тижні. Раніше ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року. Причиною цього називали війну рф проти України.
Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. На додачу до попередніх суден з 🇺🇦 збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн 🇺🇦 пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі. ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року через війну РФ проти 🇺🇦.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022
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