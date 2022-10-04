Сервіс мікроблогів Twitter представив нову функцію редагування повідомлень. Зараз вона доступна лише платним передплатникам Twitter Blue з Канади, Австралії та Нової Зеландії, незабаром її підключать у США. Про нововведення компанія розповіла у своєму блозі.

Відредагувати повідомлення можна впродовж півгодини з моменту опублікування. Такі записи матимуть історію правок і тимчасовий маркер, який вказує, що запис був нещодавно відредагований.

Платна підписка Twitter Blue доступна в США, Австралії, Канаді та Новій Зеландії за ціною $4,99.

Twitter розробляв функцію редагування твітів з 2021 року, у вересні 2022 року у тестуванні взяла участь невелика група користувачів сервісу. У компанії обережно ставляться до нової функції та хотіли попередньо зрозуміти, до чого приведе нововведення і як воно використовуватиметься на практиці.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Twitter заблокував можливість реєструвати нові акаунти в росії.