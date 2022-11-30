Під Києвом трансформатор на підприємстві вбив підлітка [ Редагувати ]
У Нових Петрівцях Київської області від удару електрострумом загинув 14-річний підліток. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Юнак разом із батьком приїхали на підприємство у справах. На території виробництва знаходився трансформатор, до якого і доторкнувся хлопець. 40 хвилин реанімаційних дій медиками не дали позитивного результату, неповнолітній загинув.
Закликаю дорослих роз’яснювати дітям правила техніки безпеки! Необережність і легковажність може вартувати життя!
Раніше повідомлялося про те, що під Києвом через неправильне використання електрогенератора помер глава сімейства, постраждала 4-річна дитина.
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