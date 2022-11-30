Під Києвом у багатоповерхівці троє людей загинули від чадного газу

У багатоповерхівці в Софіївській Борщагівці на Київщині троє людей загинули від чадного газу. В одній із квартир на другому поверсі виявили тіла молодого подружжя, курсантів одного із навчальних закладів. У цьому ж будинку на четвертому поверсі (по цьому ж стояку) виявили і тіло 17-річної дівчини