В Ірані за виступ на підтримку протестувальників затримали одну з найвідоміших актрис країни Тарану Алідусті, яка зіграла головну роль у фільмі "Комівояжер", який отримав "Оскар". Про це повідомляють державні ЗМІ Ірану.

Тарану Алідусті арештували за "публікацію фейків" та "розпалювання хаосу". Вона виступає із публічною підтримкою іранських протестувальників.

Алідусті затримали через кілька днів після посту в Instagram, присвяченому страті 23-річного демонстранта Мохсена Шекарі. У публікації актриса розкритикувала міжнародні організації через те, що вони не реагують на дії іранської влади.

Приводом для затримання, згідно з публікаціями іранських агентств, стало те, що актриса публікувала "неправдиві та спотворені повідомлення, які провокують заворушення" і не надала владі "документи, які підтверджують свої твердження".

Instagram-акаунт Алідусті, на який було підписано понад 8 млн людей, зараз недоступний. У листопаді актриса опублікувала свою фотографію без хіджабу, яке підписала: "Ваше мовчання означає підтримку гноблення та гнобителя". Цей пост набрав понад мільйон лайків.

Алідусті без хіджаба

38-річна Таране Алідусті відома за межами Ірану в тому числі за роллю у фільмі "Комівояжер" який у 2017 році отримав "Оскар" як найкращий фільм іноземною мовою. 2020 року її засудили до п'яти місяців в'язниці умовно за критику поліції у Twitter.

Це не перший випадок затримання іранської знаменитості за підтримку протестувальників. У листопаді були затримані актриси Хенгаме Газіані та Катаюн Ріяхі, але пізніше їх звільнили.

Нагадаємо, що в Ірані вже три місяці тривають протести, які розпочалися після смерті 22-річної Махси Аміні. Вона померла в лікарні Тегерану після того, як її затримала поліція нравів за "неправильне" носіння хіджабу.

Наприкінці вересня іранські правоохоронці почали використовувати бойову зброю проти протестувальників. За словами правозахисників, під час протестів загинуло щонайменше 450 людей, у тому числі 63 дітей. Понад 18 тисяч протестувальників затримали.