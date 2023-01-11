У США через комп'ютерний збій перервали понад тисячу авіарейсів [ Редагувати ]
У США через великий комп'ютерний збій у системі Федерального управління цивільної авіації (FAA) затримали понад тисячу рейсів. Про це повідомляє CNN.
Через збій до екіпажів літаків перестали доходити передпольотні повідомлення (NOTAM) про події, які можуть становити небезпеку для їхніх польотів.
Поки невідомо, яка частина всіх рейсів потенційно може бути порушена збоєм, оскільки деякі авіакомпанії використовують свої системи сповіщень.
У США затримано понад 1200 рейсів, скасовано близько ста. Деякі літаки, які були в повітрі в момент збою, були змушені здійснити посадки у найближчих аеропортах.
У FAA заявили, що вже проводять фінальні перевірки перед перезапуском системи, однак не уточнили, коли вона почне працювати в нормальному режимі.
Щодня у США відбувається близько 45 тисяч авіарейсів, які перевозять 29 мільйонів пасажирів.
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