Снігова буря в США: кількість загиблих сильно зросла [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У США через арктичний циклон, який охопив дві третини континентальної території країни, загинули щонайменше 28 людей. Багато мешканців залишилося без світла.
Про це повідомляє Reuters.
Голова округу Ері Марк Полонкарз розповів, що частину загиблих мешканців знайшли сьогодні, 25 грудня, у автомобілях, а також під сніговими завалами. При цьому він зазначив, що кількість жертв може продовжувати зростати.
За даними сайту PowerOutage.us у суботу, 24 грудня, коли буря тільки почалася, без електропостачання залишилося 1,8 мільйона жителів країни. При цьому сьогодні ситуація покращала - без світла понад 200 тисяч будинків та підприємств.
Також у виданні наголошують, що тільки за сьогодні снігова буря призвела до скасування понад 1300 авіарейсів, насамперед у Нью-Йорку та кількох штатах на півночі країни. У суботу було скасовано понад 3300 рейсів до США, майже 7500 - затримано.
При цьому мешканців північних штатів закликали не виходити з дому, оскільки там в окремих районах було зафіксовано до мінус 48 градусів за Цельсієм, що є новим температурним рекордом.
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