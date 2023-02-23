Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну Національний банк випустив пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" Про це повідомила прес-служба НБУ.

Пам’ятна банкнота має серію ЗС з номерами 0000001-0300000 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного. Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Її тираж - 300 тисяч штук, з яких: 200 000 шт. - у сувенірній упаковці; 99,9 тис. шт. - у конвертах.

Придбати пам’ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Банкноти з першої частини тиражу будуть доступні для купівлі, починаючи з 24 лютого 2023 року. Крім того, наприкінці березня банкнота надійде для реалізації до банків-дистриб’юторів.

Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор України на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.