НБУ до річниці війни випустив пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" [ Редагувати ]
Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну Національний банк випустив пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" Про це повідомила прес-служба НБУ.
Пам’ятна банкнота має серію ЗС з номерами 0000001-0300000 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного. Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.
Її тираж - 300 тисяч штук, з яких: 200 000 шт. - у сувенірній упаковці; 99,9 тис. шт. - у конвертах.
Придбати пам’ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Банкноти з першої частини тиражу будуть доступні для купівлі, починаючи з 24 лютого 2023 року. Крім того, наприкінці березня банкнота надійде для реалізації до банків-дистриб’юторів.
Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор України на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.
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