Сьогодні виповнюється 313 років із підписання першої у світі Конституції. 5 квітня 1710 року новообраний гетьман Пилип Орлик у місті Бендери уклав договір із козацькою старшиною і козаками Війська Запорозького. Цей документ вперше описує Україну як самостійну державу всього західного світу, а не "руського мира".

Конституція Пилипа Орлика містить усього 16 статей та преамбули, кожна з них актуальна досі. Проводили історичні паралелі моїх колег із Києва та Рівного.

У руках історика - одне зі свіжих поповнень бібліотеки Острозького заповідника. Факсимільне видання Конституції Пилипа Орлика.

Конституція була укладена і латиною, і українською мовою зразка 18 століття. І ось тут можемо почитати.

З одного боку розвороту - фото оригінального рукопису, з іншого - переклад сучасною українською.

Ось тут вже підпис самого Пилипа Орлика. Філіп Орлик - Гетьман Війська Запорозького, рука власна. І особисто його підпис ось така.

Цей підпис гетьман поставив у 1710 році під першою у світі конституцією. Документ майже на 80 років випередив конституції США та Польщі.

Андрій Брижук, заступник директора Державного історико-культурного заповідника Острога:

Пилип Орлик пов'язаний з Рівненщиною, адже одним з власників Острозького замку 18 століття був Станіслав Малаховський. А матір'ю Пилипа Орлика була Ірина Малаховська. Рід Малаховських, що цікаво, теж пов'язаний з конституційними процесами. Станіслав Малаховський був автором Конституції 3 травня. Це перша Конституція Польщі.

Факсимільне видання Конституції Пилипа Орлика вийшло у світ торік, уже під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Хоча ідея випуску з'явилася ще 2021, коли у Національному заповіднику "Софія Київська" проходила виставка раритетів Української козацької держави. Тоді світ уперше побачив оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика, яка нині зберігається у Швеції. Тепер, завдяки виданій книзі, ознайомитися з документом може кожен охочий.

В'ячеслав Корнієнко, заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська":

Сьогодні ми повертаємо нашу спадщину - і культурну, і політичну. І цей проєкт є один і з елементів боротьби, протидії тим міфам, які створила російська імперія, потім радянська влада і зараз творить. Вся канцелярія гетьманська, її документи - знаходяться в москві. Всі ці документи всіляко оберігалися від українських дослідників, і мало хто мав змогу з ними працювати.

Книгу впорядкували науковці Національного заповідника "Софія Київська". Кажуть, цей історичний документ набагато випередив свій час і залишається актуальним і через понад 3 століття після написання.

Надія Нікітенко, завідувач науково-дослідного відділу "Інститут "Свята Софія" Національного заповідника "Софія Київська":

Ця Конституція проголошувала фактично незалежність України. Починаєш розуміти, наскільки демократичною була та влада, тому що ця влада складалася не тільки з Гетьмана, а і з Війська Запорізького, фактично з кожного українця.

В'ячеслав Корнієнко, заступник гендиректора з наукової роботи Національного заповідника "Софія Київська":

Документ передбачав боротьбу з корупцією, розмежування гілок влади. Саме укладання цього документу і його прийняття здійснювалося в умовах війни з московією. І, наприклад, один із пунктів цього документу передбачав відшкодування московією всіх збитків, завданих війною.

Книгу надрукували тиражем у кілька десятків тисяч примірників. Їх безкоштовно передають бібліотекам, музеям, навчальним закладам України, дарують дипломатам по всьому світу. Аби якомога більше людей, із першоджерела, дізналися правдиву історію становлення нашої держави, і вкотре розвінчати міфи російської пропаганди.